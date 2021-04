Halo Infinite: Fake-Meldung zur Verschiebung in Umlauf

Zugegeben, auf die Schnelle ist der Fake kaum zu erkennen und das Profil sieht identisch aus wie das Original. Der Schock zur Halo Infinite-Verschiebung sitzt tief und man muss jetzt trotz vieler Tränen in die Tasten hauen, um einen Artikel zu schreiben.

Auf dem zweiten, etwas verschwommenen und verheulten Blick, sieht man aber etwas weiter unten, dass der Account erst wenige Stunden alt ist und 0-Follower hat, aber bis dahin war der Fake schon perfekt! Bevor ihr aber euren Kaffee aus der Xbox-Tasse durch die Gegend spuckt: Alles nur Fake und die Rede ist vom @343Industries-Twitter-Account, der mittlerweile gesperrt wurde, um weitere Fake-Meldungen zu vermeiden.

Ein ganz böser Aprilscherz!

Looks like Kotaku and many others in the gaming media fell for the old fake Halo delay gag…

Just read past the headline… lmao#Xbox #XboxSeriesX #HaloInfinite #Holo pic.twitter.com/I80t8Kqwdi

— DEALER (@Dealer_Gaming) March 31, 2021