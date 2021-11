Halo Infinite: Lösung: Fehlendes Beta Update führt zum Bluescreen

Autor:, in / Halo Infinite

In diesen Sekunden wird die Halo Infinite Multiplayer-Beta freigeschaltet und viele berichten jetzt schon über einen Bluescreen.

Falls ihr gerade die Multiplayer-Beta von Halo Infinite starten möchtet, dann werdet ihr auf einen Bluescreen stoßen.

Dieser Bluescreen bedeutet aber nur, dass das Update in eurer Region noch nicht verfügbar ist. Der „Dummy-Download“ ist 280 MB groß und funktioniert so nicht. Somit müsst ihr erst warten, bis das Multiplayer-Update für euch freigeschaltet wird.

Der Ansturm dürfte hierbei reisig sein und die Server höchstwahrscheinlich mehrfach in die Knie zwingen. Falls ihr also Halo Infinite spielen möchtet, dann solltet ihr reichlich Geduld mitbringen, schließlich handelt es sich um einen Beta-Start vor der Veröffentlichung am 8. Dezember 2021.

Lösung: Die Lösung des Problems ist ganz einfach. Wechselt zu „Meine Spiele & Apps“, dann auf „Verwalten“ und sucht nach „Updates“. Dort wird dann Halo Infinite Multiplayer aufgelistet. Ladet jetzt das 25,96 GB große Update herunter.

Sollte das Update nicht angezeigt werden, dann startet einmal eure Konsole neu.