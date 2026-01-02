Halo Infinite: Feiert 25 Jahre mit großem Jubiläums‑Bundle

Die Halo‑Reihe startet ihr 25‑jähriges Jubiläum und begleitet das gesamte Jahr mit Erinnerungen, Rückblicken und besonderen Aktionen rund um die ikonische Sci‑Fi‑Serie.
Die Community wird jetzt schon dazu eingeladen, eigene Halo‑Momente unter dem Hashtag #Halo25Together zu teilen, um Teil der offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten zu werden und die Geschichte des Franchise gemeinsam zu würdigen.
Zum Start des Jubiläums bietet Halo Infinite ein kostenloses Silver‑Anniversary‑Bundle an, das beim Einloggen jederzeit im Laufe des Jahres automatisch freigeschaltet wird.
Das Paket enthält mehrere kosmetische Inhalte, darunter spezielle Nameplates, Fahrzeug‑Beschichtungen, Rüstungs‑Coatings, Waffen‑Skins und einen besonderen Weapon‑Charm, die das 25‑jährige Bestehen der Marke visuell hervorheben und das Jubiläum im Spiel präsent machen.
- 25-jähriges Jubiläums-Namensschild
- GEN XII-Fahrzeugbeschichtung
- Access Denied-Rüstungsbeschichtung
- Lifegivers Hex-Waffenbeschichtung
- Ring Breaker-Waffenanhänger
- Zeta Emissary Nameplate
- Zeta Trailblazer Nameplate
Das Angebot bleibt bis zum 31. Dezember 2026 verfügbar und ermöglicht es jedem Spieler, das Jubiläums‑Bundle ohne zusätzliche Voraussetzungen zu erhalten.
10 Kommentare
Congrats.
Schön zu sehen, wie die Entwickler ihr Baby pflegen. Heutzutage ja nicht selbstverständlich. In vielen Fällen klappt das nicht. Andere Hersteller haben damit ja große Probleme. 🤭
Spielt bloß keiner
Deswegen bekommen es andere nicht hin.
Halo Infinite hat eine treue fanbase und Championships. Andernfalls kein Support. So läuft das eben.
Happy Anniversary Master Chief, Cortana, St. Johnson und co.🥳🥳🥳
Danke für die Info, werde ich mir natürlich holen.
Werde ich mitnehmen und passend zum 25-jährigen Bestehen erscheint dieses Jahr noch das Remake vom ersten Teil.❤️
Werde auf jeden Fall noch reinschauen, kann das Remake von Combat Evolved kaum erwarten.
Coole Sache, danke für die Info. Werde ich mal einsammeln
Halo ist schon ne besondere Reihe. Hoffe auf einen neuen Kracher der einen umhaut.
Hab’s mir endlich mal gekauft. Mal schauen wie ich es finde
Glückwunsch zum Jubiläum 🥳 Viele tolle Erinnerungen in den letzten Jahren mit Halo gewonnen