Halo Infinite: Feiert 25 Jahre mit großem Jubiläums‑Bundle

Halo Infinite verschenkt zum 25. Jubiläum ein umfangreiches Silver‑Anniversary‑Bundle.

Die Halo‑Reihe startet ihr 25‑jähriges Jubiläum und begleitet das gesamte Jahr mit Erinnerungen, Rückblicken und besonderen Aktionen rund um die ikonische Sci‑Fi‑Serie.

Die Community wird jetzt schon dazu eingeladen, eigene Halo‑Momente unter dem Hashtag #Halo25Together zu teilen, um Teil der offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten zu werden und die Geschichte des Franchise gemeinsam zu würdigen.

Zum Start des Jubiläums bietet Halo Infinite ein kostenloses Silver‑Anniversary‑Bundle an, das beim Einloggen jederzeit im Laufe des Jahres automatisch freigeschaltet wird.

Das Paket enthält mehrere kosmetische Inhalte, darunter spezielle Nameplates, Fahrzeug‑Beschichtungen, Rüstungs‑Coatings, Waffen‑Skins und einen besonderen Weapon‑Charm, die das 25‑jährige Bestehen der Marke visuell hervorheben und das Jubiläum im Spiel präsent machen.

  • 25-jähriges Jubiläums-Namensschild
  • GEN XII-Fahrzeugbeschichtung
  • Access Denied-Rüstungsbeschichtung
  • Lifegivers Hex-Waffenbeschichtung
  • Ring Breaker-Waffenanhänger
  • Zeta Emissary Nameplate
  • Zeta Trailblazer Nameplate

Das Angebot bleibt bis zum 31. Dezember 2026 verfügbar und ermöglicht es jedem Spieler, das Jubiläums‑Bundle ohne zusätzliche Voraussetzungen zu erhalten.

  Congrats.

    Congrats.
    Schön zu sehen, wie die Entwickler ihr Baby pflegen. Heutzutage ja nicht selbstverständlich. In vielen Fällen klappt das nicht. Andere Hersteller haben damit ja große Probleme. 🤭

    1
  2. Robilein 1195730 XP Xboxdynasty Legend Gold | 02.01.2026 - 15:41 Uhr

    Happy Anniversary Master Chief, Cortana, St. Johnson und co.🥳🥳🥳

    Danke für die Info, werde ich mir natürlich holen.

    1
  3. shadow moses 439290 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 02.01.2026 - 16:01 Uhr

    Werde ich mitnehmen und passend zum 25-jährigen Bestehen erscheint dieses Jahr noch das Remake vom ersten Teil.❤️

    1
  4. Katanameister 283840 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.01.2026 - 16:12 Uhr

    Werde auf jeden Fall noch reinschauen, kann das Remake von Combat Evolved kaum erwarten.

    2
  6. Devilsgift 122455 XP Man-at-Arms Bronze | 02.01.2026 - 16:43 Uhr

    Halo ist schon ne besondere Reihe. Hoffe auf einen neuen Kracher der einen umhaut.

    1
  8. MaTrial3003 84760 XP Untouchable Star 2 | 02.01.2026 - 16:57 Uhr

    Glückwunsch zum Jubiläum 🥳 Viele tolle Erinnerungen in den letzten Jahren mit Halo gewonnen

    1

