Halo Infinite: Feiert 25 Jahre mit großem Jubiläums‑Bundle

Die Halo‑Reihe startet ihr 25‑jähriges Jubiläum und begleitet das gesamte Jahr mit Erinnerungen, Rückblicken und besonderen Aktionen rund um die ikonische Sci‑Fi‑Serie.

Die Community wird jetzt schon dazu eingeladen, eigene Halo‑Momente unter dem Hashtag #Halo25Together zu teilen, um Teil der offiziellen Jubiläumsfeierlichkeiten zu werden und die Geschichte des Franchise gemeinsam zu würdigen.

Zum Start des Jubiläums bietet Halo Infinite ein kostenloses Silver‑Anniversary‑Bundle an, das beim Einloggen jederzeit im Laufe des Jahres automatisch freigeschaltet wird.

Das Paket enthält mehrere kosmetische Inhalte, darunter spezielle Nameplates, Fahrzeug‑Beschichtungen, Rüstungs‑Coatings, Waffen‑Skins und einen besonderen Weapon‑Charm, die das 25‑jährige Bestehen der Marke visuell hervorheben und das Jubiläum im Spiel präsent machen.

25-jähriges Jubiläums-Namensschild

GEN XII-Fahrzeugbeschichtung

Access Denied-Rüstungsbeschichtung

Lifegivers Hex-Waffenbeschichtung

Ring Breaker-Waffenanhänger

Zeta Emissary Nameplate

Zeta Trailblazer Nameplate

Das Angebot bleibt bis zum 31. Dezember 2026 verfügbar und ermöglicht es jedem Spieler, das Jubiläums‑Bundle ohne zusätzliche Voraussetzungen zu erhalten.