Halo Infinite: Forge-Beta mit über 1 Million Kreationen

In der Forge-Beta wurden bis zum 2. Januar 2023 schon über 1 Million Kreationen geschmiedet! Damit die Halo Infnite-Spieler die neuesten Schmiede-Maps und verrückten Entwürfe spielen können, wurden extra eine Forge-Playlist und ein Custom Games Browser erstellt, die die besten und neuesten Designs der Spielergemeinschaft vorstellen.

Michael Schorr, Forge Lead Designer, 343 Industries verkündete: „Im November brachte das Winter-Update eine Vielzahl neuer Karten, Modi und Funktionen für Halo Infinite. Eine der aufregendsten Neuerungen war die Forge-Beta, ein mächtiges, bei den Fans beliebtes Toolset, das Spartaner seit seiner Einführung in Halo 3 nutzen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass bis zum 2. Januar mehr als 1 Million Kreationen geschmiedet wurden!“

„Die Halo-Community überwältigt uns immer wieder mit ihrem Einfallsreichtum und ihrer Innovationskraft, und wir haben noch viele weitere Pläne für Forge, von einem Minispiel-Modus bis zu neuen Kartenbudget-Kategorien, um eure Kreativität zu unterstützen. Wir sind sehr gespannt darauf, was als Nächstes in Forge entsteht, und können es kaum erwarten, am 7. März mit euch in Season 3: Echoes Within einzusteigen.“