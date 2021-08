Halo Infinite: Fortschritt im Battle Pass über Daily Challenges

Der Community Manager von Halo Infinite, John Junyszek, hat über Twitter verraten, dass man Erfahrungspunkte für den Battle Pass des Spiels anfänglich nur über tägliche Herausforderungen bekommen wird. Zurzeit sei es nicht geplant, XP über gespielte Matches zu erhalten.

Allerdings hat er auch klargestellt, dass es eine große Menge von Daily Challenges geben wird, die euch beim Spielen kaum ausgehen werden. Lediglich „Grindern“ spricht John Junyszek die Möglichkeit zu, alle Herausforderungen eines Tages zu meistern, was ihn jedoch sehr beeindrucken würde.

Wie genau die Möglichkeiten des Erfahrungspunkte-Sammelns aussehen, soll in einem späteren Blog-Beitrag der Entwickler noch klargestellt werden.

The Tech Preview had an issue that caused people to run out of challenges. Our current plans for launch, while not "infinite," mean it's extremely difficult to run out daily challenges. I won't say "impossible," cause there are some grinders out there, but I'd be impressed.

— John Junyszek (@Unyshek) August 27, 2021