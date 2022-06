Halo Infinite: Fracture Entrenched kehrt zurück

Die zweite Episode des Fracture Entrenched-Events von Halo Infinite ist gestartet und bietet Spielern erneut die Möglichkeit im 30-stufigen Battle-Pass aufzusteigen und neue Komponenten für den EAGLESTRIKE-Rüstungskern freizuschalten.

Bis zum 21. Juni kehrt dafür der neue Multiplayer-Modus Landnahme in die Playlist zurück, welcher nun auch auf den Karten Live Fire, Recharge und Streets spielbar ist. Neue Event-spezifische Herausforderungen warten darauf, abgeschlossen zu werden.

Zudem ist mit The Last Sky Marshal – Part 1, die erste Episode der Geschichte rund um Commander Kolby auf Halowaypoint erscheinen. Am Ende des Abschnitts können Fans per Abstimmung über das zukünftige Vorgehen des Soldaten bestimmen.