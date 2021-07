Halo Infinite: Gerücht: Halo VR Modder von 343 eingestellt

Autor:, in / Halo Infinite

Der Twitter-Nutzer Nibre ist ein VR-Modder und derjenige, der sich um die Erstellung der MotherVR-Mod gekümmert hat, die ursprünglich als Software-Modifikation entwickelt wurde, um Alien Isolation mit Virtual-Reality-Headsets nutzen zu können.

Diese Mod wurde dann erweitert, um die gesamte Halo: The Master Chief Collection zu unterstützen.

Es war eine Arbeit von beträchtlicher Größe, wenn man bedenkt, dass diese Mod die Verwendung von Virtual-Reality-Viewern für alle in der Master Chief Collection enthaltenen Kapitel der Serie ermöglichte. Allerdings gibt es seit Dezember 2019 keine Updates mehr über den Status der Arbeit in Bezug auf die Mod, die später in „ReclaimerVR“ umbenannt wurde.

Warum gibt es kein Lebenszeichen mehr? Vielleicht ist es ein versteckter Hinweis, dass der Modder seine Biografie bei Twitter in „Ingenieur bei Halo MCC“ geändert hat und womöglich von den Halo Infinite-Entwicklern eingestellt wurde?