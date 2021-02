Halo Infinite: Gibt es morgen neues Gameplay zu sehen?

Morgen könnte 343 Industries Neuigkeiten für Halo Infinite präsentieren. Noch ist aber nicht klar, um welche Informationen es sich dabei handeln wird.

John Junyszek, Community Manager bei 343 Industries sagte nur: „Wir sehen uns morgen!“

See you all tomorrow 🙂

