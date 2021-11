Halo Infinite: Grandioser Start auf Steam mit über 270.000 gleichzeitigen Spielern

Seit Montagabend ist der Multiplayer von Halo Infinite auf allen verfügbaren Plattformen spielbar. Darunter auch auf dem PC via Steam.

Dort konnte der Shooter bereits viele Spieler begeistern, was sich auch in Zahlen belegen lässt.

So wurde Halo Infinite auf Steam von 72 % der 15.632 Spieler, die eine Bewertung abgaben, als positiv bewertet. Insgesamt steht das Spiel derzeit auf „größtenteils positiv“.

Mit 272.586 Spielern (via SteamDB) erreichte man gestern auch einen grandiosen Wert an gleichzeitig aktiven Spielern, was Halo Infinite bereits zu einem der erfolgreichsten Spiele der Xbox Game Studios auf dem PC macht.

NEWS: #HaloInfinite reached 272,000 peak players on Steam yesterday, making it one of the most successful Xbox Game Studios releases on PC ever!

Follow us, @HaloInfiniteUS, to stay tuned for others facts, figures and news! pic.twitter.com/uZ8OfaDQuc

— HALO INFINITE News (@HaloInfiniteUS) November 17, 2021