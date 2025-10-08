Halo Infinite: Happy Haloween II gestartet

Halo Infinite feiert in diesem Jahr das Halloween-Fest mit einem kostenlosen Pass und mehr.

Stellt euch erneut dem Kampf gegen Untote, schaltet Belohnungen im neuen 20-stufigen Pass frei und gestaltet euren Spartan im Gruselmonat Oktober, denn Operation Haloween II hat in Halo Infinite begonnen.

Alle Einzelheiten zu Operation Haloween II findet ihr auf halowaypoint.com und im Trailer.