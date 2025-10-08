Halo Infinite: Happy Haloween II gestartet

3 Autor: , in News / Halo Infinite
Übersicht
Image: Microsoft

Halo Infinite feiert in diesem Jahr das Halloween-Fest mit einem kostenlosen Pass und mehr.

Stellt euch erneut dem Kampf gegen Untote, schaltet Belohnungen im neuen 20-stufigen Pass frei und gestaltet euren Spartan im Gruselmonat Oktober, denn Operation Haloween II hat in Halo Infinite begonnen.

Alle Einzelheiten zu Operation Haloween II findet ihr auf halowaypoint.com und im Trailer.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Halo Infinite

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren

Hinterlasse eine Antwort