Halo Infinite: Happy Haloween II gestartet

Stellt euch erneut dem Kampf gegen Untote, schaltet Belohnungen im neuen 20-stufigen Pass frei und gestaltet euren Spartan im Gruselmonat Oktober, denn Operation Haloween II hat in Halo Infinite begonnen.
Alle Einzelheiten zu Operation Haloween II findet ihr auf halowaypoint.com und im Trailer.
Irgendwie unpassend für Halo.
Ja passt nicht zur lore. 😅
Man muss nicht jeden Quatsch mitnehmen.
Game Design von Halo Infinite bleibt dennoch unerreicht.
Weiß nicht ob das was für Halo ist