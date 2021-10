Halo Infinite: Kampagne zaubert Aaron Greenberg Lächeln ins Gesicht

Wenn man bei Xbox arbeitet, darf man all die tollen Spiele schon vor allen anderen spielen. Das trifft auch auf Aaron Greenberg zu, der bei Xbox als General Manager für Xbox Games Marketing & Home Appliance zuständig ist.

Kürzlich stimmte er auf Twitter der Begeisterung über den Multiplayer von Halo Infinite zu, der in der Tech Preview bereits gespielt werden konnte.

Doch viel mehr scheint er von der Kampagne begeistert zu sein. Denn Aaron schrieb, dass er am Freitag die Kampagne gespielt habe, was ihn das ganze Wochenende über ein Lächeln ins Gesicht gezaubert habe.

Dieses Lächeln würden wir auch sehr gerne selbst erleben.

Same here Benji, got to play some campaign on Friday and been smiling all weekend!

