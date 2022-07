Halo Infinite: Kapitel Eins des Romans Halo: The Rubicon Protocol veröffentlicht

Autor:, in / Halo Infinite

Lest das erste Kapitel zum Roman Halo: The Rubicon Protocol, welches die Geschichte von Halo Infinite erweitert.

Am 20. August erscheint Halo: The Rubicon Protocol, ein Original-Roman, der auf der New York Times Bestseller-Videospielserie basiert.

Halo: The Rubicon Protocol erzählt die Geschichte einer Gruppe Überlebender UNSC-Soldaten, die in einen Hinterhalt der Verbannten geraten und sich in einer unbekannten Umgebung brutalen Gegnern stellen müssen.

Offizielle Beschreibung des Romans:

„EINE HALO INFINITE GESCHICHTE Dezember 2559. Die Menschheit steht mit dem Rücken zur Wand, nachdem das Flaggschiff des United Nations Space Command, die Infinity, aus dem Slipspace in einen verheerenden Hinterhalt der Verbannten gerät. Während diese erbitterte feindliche Allianz versucht, ein mysteriöses Objekt in Besitz zu nehmen, das im uralten Konstrukt der Forerunner, bekannt als Zeta Halo, versteckt ist, sieht sich das überlebende UNSC-Korps kompromittiert und seine Führung unerreichbar. Das Überleben in dieser seltsamen, fremden Umgebung – sei es für die Supersoldaten der Spartaner oder für diejenigen, die nie gedacht hätten, dass sie den Kampf aus nächster Nähe erleben würden – wird nun von Tag zu Tag gegen einen unerbittlichen und brutalen Gegner gemessen, der immer die Oberhand behält. Die Verzweiflung wächst, aber der Wille, weiterzukämpfen und durchzuhalten, egal wie die Chancen stehen, steht nie in Frage … selbst als die Verbannten versuchen, einen furchterregenden neuen Feind zu entfesseln, der sie alle ins Verderben stürzen könnte …“

Zum englischsprachigen Roman der Autorin Kelly Gay, die schon einige Werke zu Halo verfasst hat, wurde jetzt nicht nur eine 20-minütige Vorschau der Audio-Version veröffentlicht, auch das komplette erste Kapitel könnt ihr auf Halo Waypoint lesen.

Halo: The Rubicon Protocol kann bei Amazon wahlweise als Taschenbuch, Audio-CD oder Version für Kindle vorbestellt werden.

Hier die Preview im Audio-Format: