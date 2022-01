Halo Infinite: Keine Zuschauer bei regionaler Meisterschaft in Anaheim

Für das nächste Halo Infinite Pro Turnier wird Microsoft wegen der Pandemie einige Änderungen vornehmen.

Aufgrund der steigenden Zahlen von COVID-19-Fällen werden keine Zuschauer bei der regionalen Meisterschaft in Anaheim im Februar erlaubt sein. Auch auf eine persönliche Begegnung bei den offenen Turnieren verzichtet Microsoft. Sie finden nur noch Online statt.

Unter anderem schrieb Microsoft:

„Die Sicherheit der Halo-Community und unserer Mitarbeiter hat und wird immer oberste Priorität haben. Und wir werden vor Ort in Anaheim zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten und gleichzeitig die örtlichen Vorschriften einzuhalten.“

An update regarding the @HCS NA Regional Finals at @DreamHack Anaheim 2022 pic.twitter.com/LCZ8s3Bc18

— Halo Esports #HCS (@HCS) January 8, 2022