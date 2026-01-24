Halo Infinite: Kostenloses Silver Anniversary Content Creator Bundle veröffentlicht

Zum Jubiläum stellt Halo Studios ein umfangreiches, komplett kostenloses Creator‑Paket bereit – perfekt für Streamer, YouTuber und Community‑Hosts.

Zum 25. Jubiläum der Marke hat Halo Studios ein kostenloses Silver Anniversary Content Creator Bundle veröffentlicht.

Das Paket richtet sich an Streamer, Community‑Creator und alle, die ihren Content mit offiziellen Halo‑Assets aufwerten möchten. Mit einem Umfang von 2,48 GB liefert das Bundle eine professionelle Ausstattung, die sowohl optisch als auch akustisch auf das Halo‑Universum abgestimmt ist.

Das Anniversary‑Paket enthält eine breite Auswahl an Assets, die sofort in Streams, Videos oder Social‑Media‑Content eingesetzt werden können:

Panels für Kanalinfos

Splash Screens

Statische & animierte Emotes

Animierte Alerts & passende Sounds

Szenengrafiken

Stringer‑Transition

Webcam‑Overlays und Rahmen

Weitere thematische Assets im Spartan‑Design

Damit bietet das Bundle alles, was man braucht, um seinen Kanal im Halo‑Stil zu präsentieren – von subtilen UI‑Elementen bis hin zu voll animierten Übergängen.

Das Paket ist nicht nur kostenlos, sondern auch offiziell lizenziert, was es besonders wertvoll für Content‑Creator macht, die auf hochwertige, markentreue Assets setzen. Egal ob Twitch, YouTube, TikTok oder Kick – das Bundle liefert sofort ein professionelles Halo‑Branding für jeden Kanal.