Halo Infinite: Kostenloses Silver Anniversary Content Creator Bundle veröffentlicht

Zum 25. Jubiläum der Marke hat Halo Studios ein kostenloses Silver Anniversary Content Creator Bundle veröffentlicht.
Das Paket richtet sich an Streamer, Community‑Creator und alle, die ihren Content mit offiziellen Halo‑Assets aufwerten möchten. Mit einem Umfang von 2,48 GB liefert das Bundle eine professionelle Ausstattung, die sowohl optisch als auch akustisch auf das Halo‑Universum abgestimmt ist.
Das Anniversary‑Paket enthält eine breite Auswahl an Assets, die sofort in Streams, Videos oder Social‑Media‑Content eingesetzt werden können:
- Panels für Kanalinfos
- Splash Screens
- Statische & animierte Emotes
- Animierte Alerts & passende Sounds
- Szenengrafiken
- Stringer‑Transition
- Webcam‑Overlays und Rahmen
- Weitere thematische Assets im Spartan‑Design
Damit bietet das Bundle alles, was man braucht, um seinen Kanal im Halo‑Stil zu präsentieren – von subtilen UI‑Elementen bis hin zu voll animierten Übergängen.
Das Paket ist nicht nur kostenlos, sondern auch offiziell lizenziert, was es besonders wertvoll für Content‑Creator macht, die auf hochwertige, markentreue Assets setzen. Egal ob Twitch, YouTube, TikTok oder Kick – das Bundle liefert sofort ein professionelles Halo‑Branding für jeden Kanal.
11 Kommentare
Ja super, wer will kann es auf der seite Halo Waypoint herunterladen. So ein paar Emotes sind immer gut für irgendwas.
Wo sind wir nur hingekommen 😭
Werd ik ma durchschauen was da alles dabei is 😅✌🏻 danke für die Info
Juhuu 🙄
Müll. Was will ich damit? 🙄
Langweilig 😪.
Boring!
Silver Anniversary Content Creator Bundle , zum mitschreiben.
Ich versteh nur Bahnhof, sind die nicht in Spiel erhältlich sondern nur für soziale Medien gedacht? Was soll man damit?
Naja wie im Artikel steht für Streamer für dich als Auto-Normal Verbraucher ist das jetzt nicht soooooo relevant. So habe ich es jedenfalls verstanden
Naja und es ist auch bissel kostenlose Werbung für die halo marke👉👈