Halo Infinite: Kostenpflichtiges Mister Chief Bundle verfügbar

Neben der aktuell laufenden Helden von Reach-Saison sowie dem Winternotfall-Event dürfen sich Halo-Fans ab sofort über einen neuen kostenpflichtigen DLC freuen.

Das sieben Items umfassende Mister Chief Bundle versorgt Halo Infinite-Spieler zum Preis von 2000 Credits (ca. 18 Euro) unter anderem mit einem Waffenanhänger, einer Visitenkarte und Emblemen im Mister Chief-Design.

Bei Mister Chief handelt es sich um ein von Halo-Chef Frank O’Connor erstelltes Halo-Meme, welches den Master Chief im spaßigen Comic-Stil darstellt.

Wie schon vorherige DLC-Veröffentlichungen wurde auch der Mister Chief-DLC von verschiedenen Seiten für seinen verhältnismäßig hohen Kaufpreis kritisiert.

Trotz der Preis-Kritik scheinen sich die kostenpflichtigen Inhalte von Halo Infnite als sehr beliebt unter den Spielern zu erweisen. So wurde beispielsweise der Preispool des ersten HCS-Events mit 100.000 US-Dollar aus Mikrotransaktionen aufgestockt.

Mit genauen Angaben zu den Gesamteinnahmen hält sich Microsoft bisher wie gewohnt zurück.

You're the absolute zenith of human endeavor and a perfect encapsulation of human talent, and now there's a Personal AI to match. The Mister Chief pack is available now in the #HaloInfinite Shop! pic.twitter.com/zYZfagNKUe

— Halo (@Halo) December 28, 2021