Halo Infinite: Launch-Pläne wurden nicht erfüllt gibt Booty zu

Der Launch von Halo Infinite verlief weder für die Spieler noch für die Entwickler so, wie man es sich gewünscht hatte.

Zwar war die Veröffentlichung des Multiplayers eine positive Überraschung, doch fehlte es nachträglich an zufriedenstellenden Inhalten, um Spieler dauerhaft bei der Stange halten zu können.

Dass man einiges nicht richtig gemacht habe und ein nachhaltiger Plan für Inhalte fehlte, gab jetzt Matt Booty zu. Der Chef der Xbox Game Studios, zu dem eben auch Entwickler 343 Industries gehört, sprach darüber im Podcast von Skill Up.

„Heutzutage ist bei einem Spiel wie Halo Infinite die Veröffentlichung des Spiels nur der Anfang. Es muss einen Plan für nachhaltige Inhalte geben, es muss einen Plan für die weitere Beschäftigung mit dem Spiel geben, und wir haben den Plan dafür nicht erfüllt. Wir haben uns wirklich zurückgezogen, wir haben einige Änderungen in der Zusammensetzung des Teams vorgenommen, wir haben einige Änderungen in der Führung, und wir müssen uns wirklich neu auf diesen Plan für nachhaltige Inhalte konzentrieren.“

„Und vielen Dank an die Spieler, dass sie uns in dieser Situation die Treue gehalten haben. Wir wissen, dass es viel mehr Bedarf gibt und wir noch so viel mehr liefern könnten. Wir wissen es zu schätzen, dass die Spieler uns die Treue halten, und darauf konzentrieren wir uns im Moment. Auf die Lebensqualität des Spiels und darauf, eine regelmäßige Kadenz von Inhalten zu erreichen. Es war ein bisschen wie ein guter Endspurt über die Ziellinie und dann der klassische Fehler eines Läufers, der stolpert und strauchelt […] und wir müssen uns davon erholen. Die Last liegt also auf uns, das Team ist im Moment sehr darauf konzentriert. […] Ich weiß nicht, ob die Phrase ‚wir haben Gold gewonnen‘ oder ‚wir haben das Spiel verloren‘ heute noch so viel Bedeutung hat wie vor fünf oder sechs Jahren.“