Halo Infinite: Lobende Worte von Halo-Mitschöpfer Marcus Lehto

Das letzte Wochenende konnten teilnehmende Xbox Insider die Multiplayer-Beta von Halo Infinite ausprobieren.

Auch Marcus Lehto hat sich in die Beta gestürzt. Dabei hatte der Mitschöpfer des Halo-Universums und Vater des Master Chiefs nur lobende Worte übrig.

Lehto hatte demnach viel Spaß in der Beta und lobte die frischen aber dennoch vertrauten Kämpfe, wie er in einem Tweet schrieb. Halo Infinite sehe weiterhin fantastisch aus und auch die Gestaltung der Karten fand er schön.

Having a great time playing Halo Infinite this weekend. Combat is fresh yet familiar and the game looks fantastic. Beautiful map designs too.

— Marcus Lehto (@game_fabricator) September 26, 2021