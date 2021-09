Halo Infinite: Löscht nicht euren Multiplayer Beta Download

Kommendes Wochenende startet ein weiterer Multitplayer-Tech-Test zu Halo Infinite. Wer bereits am vergangenen Wochenende dabei war, kann seinen Download behalten, sollte diese nicht löschen und muss möglicherweise nur ein kleines Update für den nächsten Test herunterladen.

Darüber hinaus sind alle Xbox Insider eingeladen bei dem Multitplayer-Tech-Test mitzumachen. Ebenso können alle Teilnehmer einen Freunde-Code verschicken, der sofort nutzbar ist und euer Freund muss auch nicht im Xbox- oder Halo-Insider-Programm angemeldet sein.

Die Halo Infinite Server werden also deutlich voller sein und dies mit gutem Grund, denn 343 Industries will Big Team Battle in Halo Infinite zum Test freigeben, was eine hohe Teilnehmeranzahl benötigt.

Halo Infinite – Beta Test – 01. bis 03. Oktober