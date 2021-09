Halo Infinite: Master Chief Schöpfer kündigt Veränderung an

Marcus Lehto, Schöpfer des Master Chief und Co-Creator der Halo-Franchise, teilte jetzt auf Twitter mit, dass er noch in dieser Woche einige wichtige Entscheidungen in Bezug auf seine Karriere treffen werde. Er glaubt auch, dass diese Entscheidungen die Community spalten wird.

Marcus Lehto hat mehr als ein Jahrzehnt bei Bungie gearbeitet, bevor er den Posten des Creative Director für Disintegration übernahm.

Making some pretty big decisions with my career this week. Some of you will support it, some will not. I just ask that you all join me on this next leg of journey. It’s going to be big!

— Marcus Lehto (@game_fabricator) September 22, 2021