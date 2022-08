Halo Infinite: Master Chief und Kratos prügeln sich in God of War

In einem neuen Mod-Video prügeln sich Kratos und der Master Chief in God of War.

Dank verschiedener Mod-Techniken am PC sind die unglaublichsten Spielvariationen möglich. So verwundert es schon fast niemanden mehr, dass der Master Chief aus Halo mal eben so in God of War autaucht und sich mit Kratos prügelt.

YouTuber „Marco RC“ nutzt dabei eigene Mods, um die Kampfeinlagen in Szene zu setzen. Die heftige Prügelei gibt es hier zu sehen: