Halo Infinite: Matchmaking-Probleme in Big Team Battle werden untersucht

Derzeit wird das Spielerlebnis im Multiplayer von Halo Infinite durch Fehler beim Matchmaking getrübt.

So kommt es bei den Big Team Battles weiterhin zu Problemen, die 343 Industries bereits eingehend untersucht.

Da das Problem noch nicht gelöst werden konnte, empfiehlt euch der Entwickler solo in das Matchmaking zu gehen, was die Chancen erhöhen soll erfolgreich einem Match beizutreten.

The investigation into #HaloInfinite Big Team Battle matchmaking errors is ongoing. The team has identified that solo queueing may have a higher chance of joining a match successfully. Stay tuned for further updates on the status of BTB.

— Halo Support (@HaloSupport) December 17, 2021