Halo Infinite: Mehr als 20 Millionen Spieler seit Launch

Zum 20. Geburtstag der Halo-Spielreihe wurde der Multiplayer von Halo Infinite als Beta für alle Spieler am 15. November veröffentlicht. Am 8. Dezember folgte dann die Veröffentlichung inklusive der Kampagne.

Seitdem haben sich über 20 Millionen Spartans in den Kampf mit anderen und in das neuste Abenteuer mit dem Master Chief gestürzt, wie Microsoft jetzt bekannt gab.

Damit stellt Halo Infinite den bisher größten Launch in der Spielreihe dar.

With over 20 million Spartans joining us so far, we’re thrilled to announce that #HaloInfinite is the biggest launch in Halo franchise history!

Thank you, everyone, for joining us on the next step in this great journey. pic.twitter.com/d4EIsvWYVr

— Halo (@Halo) January 25, 2022