Halo Infinite: Mehr Multiplayer-Spiellisten noch diesen Monat

Halo Infinite befindet sich im Multiplayer noch im Beta-Status und wird erst am 8.12.2021 offiziell veröffentlicht. Dies hält die Halo-Fans aber nicht davon ab, dem Entwicklerteam reichlich Feedback zukommen zu lassen.

Viele Spiele wünschen sich hierbei eine größere Auswahl bei den Spiellisten, wobei 343 Industries vorerst die Spieler in neuen Varianten antreten lassen möchte, um diese zu testen. Dennoch wünschen sich die Fans einige Klassiker wie Slayer und mehr zurück.

John Junyszek gab dabei bekannt: „Lasst uns über die Halo Infinite-Playlists sprechen! Wir haben euer Feedback gelesen und arbeiten gerade an Plänen, um die Playlists Fiesta, Tactical Slayer (SWAT) und Free-For-All hinzuzufügen. Sie werden nicht vor dem 8. Dezember erscheinen, aber das Team arbeitet mit Hochdruck daran, sie noch vor Ende des Jahres einzuführen.“

„Unser Ziel für Events ist es, neue Modi zu testen, bevor wir sie zu den Wiedergabelisten hinzufügen. Wir werden den Zustand der Wiedergabelisten nach den 3 oben genannten Hinzufügungen überwachen und unser Angebot bei Bedarf anpassen, aber wir freuen uns darauf, diese Aktualisierungen noch vor den Feiertagen durchzuführen. Dies ist nur der Anfang der Konversation mit euch allen“

„Eine Social Slayer-Playlist (mit mehreren Variationen) ist ebenfalls in Arbeit (dieser Wunsch wird am häufigsten geäußert), aber wir werden nicht in der Lage sein, diese bis nach den Feiertagen fertigzustellen. Wir hoffen, ihr habt Verständnis dafür und genießt die, die es schaffen, bevor das Team eine wohlverdiente Pause einlegt!“