Halo Infinite: Merchandise bringt 1,8 Milliarden Dollar ein

Gamer nehmen gerne einmal eine ordentliche Stange Geld in die Hand, wenn es um Merchandise zu ihren Lieblingsfranchises geht. Das stellen auch Halo-Fans unter Beweis.

Der X-User Timur222 veröffentlichte auf seinem Profil einen Auszug aus einem LicenseGlobal-Artikel, aus dem hervorgeht, wie viel Geld die Gefolgschaft des Master Chiefs tatsächlich in Merchandise steckt. Dem langjährigen Bestehen des Franchises, der treuen Community und dem großen Interesse an dem gewaltigen Umfang der Marke ist es wohl geschuldet, dass Halo-Merchandise bisweilen 1,8 Milliarden US-Dollar einbrachte.

Dieses stolze Sümmchen dürfte in der Zukunft allerdings nur weiterwachsen, denn das Ende der Fahnenstange ist noch lange nicht erreicht. Seit 2024 bietet etwa Jazwares Vault eine exklusive Actionfiguren-Reihe an, TOMY setzt auf 15-Zoll-Master-Chief-Plüschies und den am 9. Februar veröffentlichten Master Chief-Helm und bei Fisher Price setzte man auf die Little People Collector-Sets zu Halo 3.

Dabei handelt es sich natürlich nur um einen Auszug an der Flut an Halo-Merchandise, das erhältlich ist. Der Artikel betont auch, dass die Marke auch in Sachen Merch deshalb so erfolgreich ist, weil es gelingt, weltweit interessante Partnerschaften mit Herstellern einzugehen, die entsprechende Produkte auf den Markt bringen.