Halo Infinite: Modus von Certain Affinity angeblich einsteigerfreundlich

Der angeblich bei Certain Affinity in Entwicklung befindliche Modus für Halo Infinite soll ein einsteigerfreundliches Erlebnis sein.

Dass Halo Infinite einen Battle Royale Modus erhalten soll, darüber wurde schon lange vor der Veröffentlichung spekuliert.

Mit Certain Affinity hat angeblich ein mit der Halo-Franchise vertrauter Entwickler die Arbeit an einem neuen Mehrspieler Modus bereits übernommen.

Jez Corden berichtete letzte Woche zuerst von dem Gerücht und machte jetzt weitere, nicht offizielle Angaben, zu dem möglichen Modus von Certain Affinity.

So lautet der Codename für den Multiplayer Modus „Tatanka“. Über den Stand der Entwicklung ist nichts bekannt. Die Veröffentlichung sei noch einige Monate entfernt.

Es handelt sich um einen Modus, der weniger kompetitiv und anspruchsvoll ist wie die bereits vorhandenen Modi Big Team Battle und Arena.

Da er offenbar auch die Spieler anlocken soll, die sonst nicht am Multiplayer von Halo Infinite interessiert sind, sei er „einsteigerfreundlicher“ gestaltet.

Wobei hier die Definition unklar ist, und Corden anmerkt, dass er Ähnlichkeiten mit dem Horde Modus aus Gears oder dem PvPvE Warzone Modus aus Halo 5: Guardians haben könnte.

Ob es letztendlich ein Battle Royale Modus ist, darüber kann nur spekuliert werden. Zumal 343 Industries einen solchen Modus in der Vergangenheit ausgeschlossen hatte.

Interessant ist die mögliche Einbindung in die Halo Forge, also der Schmiede, in der Spieler eigene Inhalte kreieren können. Die Schmiede soll im Sommer kommen.

Weiterhin sollen die bisher vorhandenen Kosmetika aus dem Mehrspieler von Halo Infinite auch im neuen Modus benutzt werden können. Es sei aber auch ein eigenes und neues Fortschrittssystem möglich.

Halo Infinite steht noch am Anfang und soll über viele Jahre mit neuen Inhalten wie Spielmodi, Karten und mehr unterstützt werden.