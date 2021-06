Halo Infinite: Multiplayer-Charaktere haben wichtige Rolle 

Während die Wochen bis zur Veröffentlichung von Halo Infinite herunterzählen, hat 343 Industries die Community über alle großen neuen Features informiert, die für den Mehrspielermodus kommen. Ein kürzlich veröffentlichter Inside Infinite-Post sprach mehr über die Inhalte, die in jeder Season zu erwarten sind. Wir wissen bereits, dass Season 1 auf Reach basiert, aber Creative Head Joseph Staten sagte, dass es der Beginn einer langen Reise für den eigenen Multiplayer-Charakter sein wird.

„Heroes of Reach“ ist der Name von Season 1 und ihr Ziel ist es, Ihren Charakter in das Universum einzuführen. „Ihren Charakter anzupassen, Ihren Spartaner genau so aussehen und klingen zu lassen, wie Sie es wollen, ist ein großer Teil der Reise. Genauso wie die Verfolgung Ihrer Triumphe und Rückschläge oder die Interaktion mit Ihren Freunden und Feinden auf einem neuen und verbesserten Halo-Wegpunkt. Aber Ihre Reise ist mehr als das.“

„Im Zentrum unserer Pläne steht das Ziel, Ihren Multiplayer-Charakter tief im größeren Halo-Universum zu verwurzeln und ihm eine wichtige, aktive Rolle in der weiteren Halo-Geschichte zu geben. Wie genau wir das in den kommenden Saisons und Jahren machen werden… Nun, wir sind noch nicht bereit, Details zu verraten. Aber ich kann sagen, dass wir „Heroes of Reach“ aus ganz bestimmten Gründen als Saison-Thema ausgewählt haben: Reach hat eine reiche Geschichte; es ist ein Schlüsselort für die alten Spartaner und ein Brennpunkt für eine neue Generation von Spartanern, die sich darauf vorbereiten, mit den Gefahren und Geheimnissen einer Galaxie zu ringen, die sich nach den Ereignissen von Halo 5 grundlegend verändert hat.“

„Die „Geschichte“ sieht den Spieler sozusagen an einem „transformativen Moment“ in der Geschichte der Franchise eintreten, da sie von „einer Generation von Helden zur nächsten“ schwenkt. In diesem Moment wartet Ihr Multiplayer-Held direkt hinter der Bühne, gerüstet für den Kampf und bereit, in die Schlacht zu springen. Und ihre epische Geschichte muss erst noch erzählt werden“, sagt Staten.

Fortlaufende Geschichten in Multiplayer-Titeln sind nichts besonders Neues – siehe Apex Legends und Overwatch – aber dies wird eines der wenigen Spiele sein, in denen der eigene Charakter des Spielers über mehrere Seasons hinweg an einer eigenen Geschichte teilhaben wird.

Halo Infinite erscheint voraussichtlich in diesem Jahr für Xbox Series X/S, Xbox One und PC und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass erhältlich.