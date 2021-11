Halo Infinite: Multiplayer Designer arbeitet bei Respawn an Star Wars-Spiel

Nach acht Jahren und fünf Monaten verließ Patrick Wren Ende Oktober seinen Arbeitgeber 343 Industries.

Beim Halo-Entwicklerstudio war Wren als Senior Multiplayer Designer bzw. als Multiplayer System Designer für Halo Infinite tätig.

Seit Montag ist Wren bei Respawn Entertainment beschäftigt. Dort arbeitet er als Senior Encounter Designer an einem Star Wars-Spiel.

Wren ist mit der Marke Star Wars bereits vertraut. 2011 konnte er als Level Design Intern erste Erfahrungen bei LucasArts sammeln, ehe er dort als Level Designer unter anderem an Star Wars: First Assault arbeitete. Das Spiel wurde bekanntlich aber nicht veröffentlicht.

I am happy to announce that today is my first day on the Jedi team as a Senior Encounter Designer @Respawn. I am so excited to be back on Star Wars and work with this incredible team. pic.twitter.com/JItAkdB5xa

— Patrick Wren (@Witdarkstar) November 8, 2021