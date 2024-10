Halo Infinite: Nachfolger war angeblich in der Mache

Halo Studios, zuvor noch unter dem Namen 343 Industries bekannt, soll an einem Nachfolger von Halo Infinite gearbeitet haben.

Halo Infinite 2 sollte ebenfalls in der Slipspace Engine umgesetzt werden. Das behauptet Rebs Gaming. Bis 2022 soll daran gearbeitet worden sein, ehe man nach dem Wechsel in der Führung beschlossen hat, auf die Unreal Engine 5 zu wechseln.

Es ist unklar, das nächste Projekt Halo Infinite 2 in der Unreal Engine 5 sei.

Rebs äußerte sich auch über das Klima und behauptet, dass sich das entlassene Kampagnenteam nicht genug unterstützt gefühlt hat. Möglicherweise wurden die Kampagneninhalte auch ausgelagert, aber man schuf kein Ersatzteam.

„Das Kampagnenteam fühlte sich in einer Blase gefangen, in der es keine studioweite Zusammenarbeit und keine Klarheit darüber gab, was im Studio geschah und welche Pläne es für die Zukunft hatte“, sagte Rebs.