Halo Infinite: Nächste Multiplayer Preview am 24. September

Die nächste Halo Infinite Multiplayer Preview wird am 24. September 2021 stattfinden. Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler, die sich ab dem 13. September vollständig registrieren mit ihrem Halo Insider Profil.

Geht dazu zur Halo Insider Website, füllt euer Profil vollständig aus und bereitet euch so auf den kommenden Flight vor.

The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.

Don’t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p

— Halo (@Halo) September 9, 2021