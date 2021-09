Halo Infinite: Neue Bilder zum Xbox Halo Controller

Ainsley Bowden hat via Twitter eindrucksvolle neue Fotos zum Xbox Halo „Celebrating 20 Years“ Controller veröffentlicht. Hervorzuheben sind hier die durchgehend klaren Linien des Designs und der goldene Schriftzug auf der Rückseite.

Dazu weist Ainsley darauf hin, dass die Thumbsticks eine deutlich tiefere Wölbung haben – zumindest schaut es auf den Fotos so aus:

Closer look at the Xbox Series X Halo Controller:

1. Looks fantastic 🤩

2. Is it me, or are those thumbsticks different? Look more concave than normal? Or am I seeing things?#Xbox #Halo #XboxSeriesX pic.twitter.com/Kzlw9i3w9D

— Ains (@Porshapwr) September 11, 2021