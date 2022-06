Halo Infinite: Neue Intel-Übertragung zu Season 2: Lone Wolves empfangen

Autor:, in / Halo Infinite

In Halo Infinite spielt sich derzeit Season 2: Lone Wolves im Multiplayer mitsamt neuen Karten, Spielmodi und einem Pass voller freispielbaren Belohnungen ab. Zudem endete gestern erst eine weitere Episode des Fracture Entrenched-Events.

Nun wurde eine weitere Transmission abgefangen, die euch noch tiefer in die Lore und die Hintergründe dieser Season eintauchen lässt.

Wir haben die Übertragung für euch ebenfalls abgefangen und durch unseren hauseigenen XboxDynasty-Sequenzer übersetzen lassen:

//SND:S.MELVOIN//REC:L.AGRYNA//SUB:BAN SUITAI

Commander Agryna, wir haben den angeforderten Prozess abgeschlossen und sind bereit für den selektiven Einsatz. Es war nicht einfach mit den begrenzten Ressourcen, die wir vor Ort haben, aber es ist uns gelungen, eine funktionsfähige Instanz des Iratus-Konstrukts zu isolieren, dank der jüngsten Heldentaten Ihrer neuen Kohorte. Diese Instanz befindet sich in Quarantäne und wird für die Vervielfältigung und Verteilung an qualifizierte S-IV-Mitarbeiter vorbereitet, die sie in der Simulationsumgebung testen sollen.

Wir hoffen, dass wir durch die Beobachtung dieser Persönlichkeitssplitter auf dem Schlachtfeld mehr darüber erfahren können, wozu sie letztendlich fähig sind. Alle vorläufigen Messwerte zeigen, dass die enthaltenen Instanzen inert und sicher für die Integration sein sollten, aber wir werden trotzdem jeden Benutzer genau überwachen.