Halo Infinite: Neue Lore liefert Hintergründe zu Multiplayer-Karten

343 Industries lässt euch mit seiner umfangreichen Lore tiefer in Welt von Halo Infinite eintauchen. In der neusten Ausgabe Artikel-Serie „Cannon Fodder“ liefern euch die Entwickler auch Hintergründe zur Geschichte weiterer Karten aus dem Multiplayer des Spiels.

Diesmal gibt es neue Lore zu den Karten Fragmentation, Behemoth und Aquarius, die wir für euch übersetzt haben.

Fragmentation

Als die Mitglieder der 511. Infanteriedivision die ersten Erschütterungen unter ihren Füßen spürten, ahnten sie noch nicht, wie sehr sich dieser Einsatz von allen anderen unterscheiden würde, die sie bisher erlebt hatten. Anlage 07 begann sich um sie herum aufzulösen, und Himmel und Boden schienen sich auf einmal zu verändern. Sie gehörten zu den Widerstandskämpfern der UNSC Infinity, und die meisten von ihnen hatten einfach Glück, dass sie noch am Leben waren, nachdem sie nach ihrer entsetzlichen Flucht aus dem riesigen menschlichen Raumschiff in einen Hinterhalt der Verbannten geraten waren. Jetzt haben die Überlebenden damit begonnen, ihr lokales Fragment zu überwachen und zu versuchen, Kontakt mit anderem UNSC-Personal aufzunehmen, das sich in Kommunikationsreichweite befinden könnte, während sie gleichzeitig gegen Sentinel-Patrouillen kämpfen und versuchen, den Banshee-Krallen auf immer häufigeren Erkundungsflügen auszuweichen.

Behemoth

Seit Jahrtausenden fließen durch diese vernetzten Nähte arkane Energien, die scheinbar unbeeinflusst vom Lauf der Zeit sind. Zeta Halo ist gleichzeitig karg und voller Leben, auch wenn manche Atemzüge freier sind als andere. Diese Installationen sind ebenso majestätische wie geheimnisvolle Monumente, in denen unzählige Systeme und Protokolle unter der Obhut ihrer kaltblütigen Kuratoren längst festgelegte Aufgaben erfüllen. Die meisterhafte Technik der Vorläufer überdauert auf diesem Ring, unnachgiebig und unerschrocken, aber ihre Vergangenheit ist nicht ohne zahlreiche Prüfungen und Schwierigkeiten – und ihre Zukunft auch nicht.

Aquarius

Aquarius Terraforming Solutions ist branchenführend bei der Rückführung von Leben in verglaste Kolonien und der Umwandlung von kaum bewohnbaren Welten. Ihre größten und profitabelsten Anlagen bauen neue Nahrungspflanzen an, aber auch andere Abteilungen bieten kritische Infrastruktur und ökologische Managementlösungen für eine Vielzahl von Welten an, oft unter außergewöhnlichen Umweltbedingungen. Vor dem Erwachen der Wächter und der Zerstörung wichtiger UEG-Verkehrswege und -Infrastrukturen war Aquarius ein Hauptkandidat für das Wiederaufbauprojekt für Reach und wurde gegenüber der Liang-Dortmund Corporation bevorzugt, deren Ansatz territoriale und ressourcenbezogene Zugeständnisse erforderte, die sich als politisch problematisch erwiesen hätten.

