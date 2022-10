Halo Infinite: Neue Prothesen vorgestellt

343 Industries arbeitet seit 2018 mit Limbitless Solutions zusammen, um neue Halo-Designs für ihre Prothesen anzubieten. Als Ergebnis dieser fortgesetzten Partnerschaft freut sich 343 Industries, eine Erweiterung der Halo-inspirierten Reihe von austauschbaren Prothesenhüllen von Limbitless Solution ankündigen zu können.

Zwei neue Prothesen werden dem Repertoire hinzugefügt: Einer basiert auf der neuen Rüstung des Master-Chiefs, die in Halo Infinite gezeigt wird, und der andere auf der Rüstung von Halo: Reach Spartan Catherine-B320, auch bekannt als „Kat“.

Die Teilnehmer der Halo World Championship in Seattle (20. bis 23. Oktober) werden mehr über die Zusammenarbeit zwischen 343 Industries und Limbitless Solutions erfahren und Modelle der neuen Designs sehen.

Tobias Osterhaug, 343 Industries Operations and Communications PM verkündet: „Seit mehr als vier Jahren ist 343 Industries stolz darauf, mit Limbitless Solutions zusammenzuarbeiten, um Kindern mit unterschiedlichen Gliedmaßen die Hoffnung und das Wunder der Halo-Reihe zu vermitteln. Limbitless Solutions ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz an der University of Central Florida (UCF), die maßgeschneiderte 3D-gedruckte Prothesen für Kinder mit Gliedmaßenverlust herstellt, oft im Stil von Figuren aus großen Unterhaltungsserien.“

„Limbitless Solutions arbeitet dann mit den Empfängern – den sogenannten ‚bionischen Kindern‘ – zusammen, um sie im Umgang mit ihrer neuen Prothese zu schulen. Dabei kommen verschiedene Methoden zum Einsatz, darunter auch Lehrvideospiele, die in Zusammenarbeit mit der UCF School of Visual Arts and Design and Games and Interactive Media entwickelt wurden. Dieser Schulungsansatz ermöglicht es den bionischen Kindern von Limbitless, den Umgang mit ihrem neuen Gerät mit Freude zu erlernen, und trägt dazu bei, dass ihre persönlich angefertigte bionische Gliedmaße und ihre Manschette auf eine speziell auf sie zugeschnittene Weise funktionieren. Als gemeinnützige Organisation stellt Limbitless außerdem sicher, dass die Prothesen den bionischen Kindern kostenlos zur Verfügung gestellt werden, und zwar durch eine Kombination aus Fundraising und Markenbekanntheit.“