Halo Infinite: Neue Systeme, Events und Features in Seasons

Die Seasons in Halo Infinite werden dem Multiplayer neue Systeme, Events und Features hinzufügen und mehr.

Der Mehrspielermodus von Halo Infinite stand im Mittelpunkt der jüngsten Ankündigungen von 343 Industries, wobei der jüngste Übersichts-Trailer Details darüber lieferte, wie Anpassungen, Battle-Pässe und mehr funktionieren würden. In einem kürzlich erschienenen Inside Infinite-Post gaben der Design Director des Live-Teams, Ryan Paradis, und der Lead Progression Designer, Christopher Blohm, Details darüber bekannt, was in jeder Season zu erwarten ist.

„Seasons dauern etwa alle drei Monate und bieten neue Gameplay-Inhalte, neue Events, neue Systeme, neue Anpassungen, neue Progressionen“, wie Paradis schreibt.

Blohm fügte hinzu, dass „wir uns darauf konzentrieren, das Spielerlebnis in jeder Saison zu erweitern. Wir werden uns anschauen, was funktioniert hat und sehen, ob wir mehr davon machen wollen. Wenn etwas nicht funktioniert hat, werden wir daraus lernen und es in Zukunft besser machen. Wir wollen mit jeder Veröffentlichung experimentieren, lernen und zuhören, um das Spiel für alle besser zu machen.“ Neben der Anpassung und Progression wird es „große (und kleine) Features geben, die das Spiel zu einem größeren, spaßigeren Erlebnis machen.“

Die Entwickler wollen sich keine drei Monate Zeit nehmen, um Fehler zu beheben, auch wenn je nach Priorisierung auf ihrer Seite „nicht alles sofort behoben wird.“ Abgesehen davon hat 343 Industries die Infrastruktur, um Fehlerbehebungen schnell bereitzustellen, so dass die Spieler zumindest nicht darauf warten müssen, dass diese im Spiel implementiert werden. Bezüglich Season 1, die sich auf Reach konzentriert, sagte Blohm:

„Fast jede Woche wird die Aktivitäten, die dem Spieler präsentiert werden, aufmischen. In bestimmten großen Wochen wird es Events geben, die neue Aktivitäten und spezielle Belohnungsstrecken beinhalten – kostenlose Belohnungsstrecken.“

Weitere Details werden später bekannt gegeben, aber es wird Event-Typen geben, die themenbezogene Belohnungen liefern, die als „Fracture“ bezeichnet werden. Während andere Kosmetika kanonisch sind und mit der In-Game-Lore übereinstimmen, neigen Fractures dazu, „sich an Dinge anzulehnen, die weiter entfernt sind.“ Die Samurai-esque Yoroi-Rüstung aus dem Multiplayer-Debüt-Trailer ist eine solche Belohnung.

Halo Infinite soll noch 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheinen.