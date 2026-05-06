Halo Infinite: Neuer PvE-Modus Firefight Gauntlet ist brutal schwer

Halo Infinite erhält mit Firefight: Gauntlet einen neuen PvE-Modus, der gezielt auf hohe Schwierigkeit und kooperative Teamarbeit ausgelegt ist. Der Modus kombiniert Boss-Kämpfe, skalierenden Schwierigkeitsgrad und ein erweitertes Upgrade-System für Spieler.

Im Mittelpunkt stehen mehrere aufeinanderfolgende Arenen, in denen Spieler Wellen von Gegnern überstehen müssen. Jede Phase wird dabei schwieriger als die vorherige, während Boss-Gegner eliminiert werden müssen, um den Fortschritt in die nächste Arena freizuschalten.

Das Gameplay erstreckt sich über fünf miteinander verbundene Karten. Zwischen den Runden können Spieler eine Versorgungszone nutzen, um Munition aufzufüllen, Ausrüstung zu erhalten oder ihre Charakterwerte zu verbessern. Zur Auswahl stehen unter anderem Speed, Widerstandsfähigkeit, Regeneration und Schaden, die gezielt für die kommenden Gefechte angepasst werden können.

Ein zentrales Element ist die kontinuierliche Anpassung der Gegnerstärke. Der Schwierigkeitsgrad skaliert automatisch, wodurch jeder Abschnitt des Modus intensiver wird als der vorherige. Ziel ist es, fünf Runden zu überstehen, um den Sieg zu erreichen.

Zusätzliche taktische Optionen ergeben sich durch spezielle Items und Mechaniken. So kann etwa der Oddball aus dem Harbinger-Gebiet in die Versorgungszone gebracht werden, um Skull-Modifikatoren zu aktivieren und die persönliche Punktewertung im Match zu erhöhen.

Firefight: Gauntlet ist ab sofort im Firefight-Playlist-Modus von Halo Infinite verfügbar und unterstützt Koop-Sessions mit bis zu vier Spielern.