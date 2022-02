Halo Infinite: Neuigkeiten zu Season 2, Koop und Schmiede folgen bald

Autor:, in / Halo Infinite

Als die Multiplayer-Beta von Halo Infinite mit Season One am 15. November an den Start ging, versprach man für Januar 2022 Details zu Season 2, der Koop-Kampagne und der Schmiede.

Ein Blick auf den Kalender zeigt, dass 343 Industries sein Versprechen nicht einhalten konnte.

Joseph Staten hat sich dazu per Twitter zu Wort gemeldet und gesagt, dass man noch ein wenig mehr Zeit benötigt, um seine Pläne zu finalisieren und sie verlässlich an Spieler weiterzugeben.

Die Dinge haben für den Head of Creative bei 343 Industries diese Woche Priorität. Man will schnellstmöglich ein Update dazu geben.