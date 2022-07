Halo Infinite: Objektskalierung zeigt aufgeblasenen Master Chief

343 Industries arbeitet nicht nur mit Hochdruck daran die Koop-Kampagne zu veröffentlichen und startet schon bald eine erste Testphase, sondern werkelt auch fleißig an der Schmiede.

Zahlreiche Halo Insider dürfen an dem Programm teilnehmen und bereits die Schmiede testen. Trotz Verschwiegenheitsverpflichtung geraten aus diesem Test-Build werden immer wieder bruchstückhaft neue Details veröffentlicht.

So wurde bekannt, dass die Halo Infinite-Schmiede eine Objektskalierung bieten wird, womit man beispielsweise riesige Master Chief Statuen „bauen“ kann. Im folgenden Videoschnipsel könnt ihr euch ein Beispiel anschauen:

Halo Infinite leaked forge gameplay reveals object scaling, which enables you to increase or decrease an objects size. This will allow for some fun and wild custom games and maps. Gameplay by YouTuber: Unseen Halo. #Halo #HaloInfinite #Xbox pic.twitter.com/pLJLdhomsn

— Rebs Gaming (@Mr_Rebs_) July 1, 2022