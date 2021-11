Halo Infinite: Offiziell Gold Status erreicht

Seit vergangenem Montag können Spieler die Halo Infinite Multiplayer Beta spielen und jetzt steht der offiziellen Veröffentlichung der Kampagne am 8. Dezember nichts mehr im Weg. 343 Industries gaben via Twitter bekannt, dass der Shooter den Gold Status erreicht hat.

#HaloInfinite has officially gone gold!

We'll see you on December 8, Spartans.

♾️ https://t.co/WUyHTqp6yp pic.twitter.com/bIbmyCParc

— Halo (@Halo) November 19, 2021