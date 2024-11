Halo Infinite: Operation: Great Journey gestartet

Autor:, in / Halo Infinite

Operation: Great Journey feiert 20 Jahre Halo 2 in Halo Infinite mit diesen Inhalten.

Auch in Halo Infinite wird der 20. Geburtstag von Halo 2 gefeiert. Die Feierlichkeiten starten mit Operation: Great Journey und auch das Winter-Update wird mit neuen Updates für die Sandbox und Waffen sowie einer Playlist eingeleitet.

Dazu gibt es einen Operation Pass mit neuen Inhalten auf 20 Stufen, darunter das Rüstungsset Thremaleon. Mit Premium gibt es sogar das Veteran SRS99 Waffenmodell, das auf dem Scharfschützengewehr von Halo 2 basiert.

Mit dem MA5K Avenger fügten Halo Studios auch ein vollautomatisches Gewehr mit 60 Schuss hinzu, das sich durch eine hohe Feuerrate auszeichnet und auf kurzer Distanz sehr effektiv ist.

Des Weiteren kehrt Firefight: King of the Hill zurück und wird euch mit der Third-Person-Perspektive einen ganz neuen Blickwinkel verschaffen, der gleichzeitig an die Halo-Wurzeln auf der Xbox erinnert.

Was die Reise für euch bereithält, das zeigt euch auch der neue Trailer zur neuen Operation, die jetzt spielbar ist sowie ein detaillierter Artikel auf Halo Waypoint.