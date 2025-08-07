Halo Infinite: Operation Shadows läutet Update mit neuen Inhalten ein

Mit dem Start der Operation Shadows beginnt die erste Phase des Halo Infinite Herbst-Updates 2025.
Der neue Launch-Trailer stellt zentrale Inhalte der Operation vor, darunter die Einführung des lang erwarteten Misriah Armory Falcon – einem neuen Fluggerät – sowie die Vestige Carbine, eine zusätzliche Waffe für das Arsenal.
Darüber hinaus bringt das Update umfassende Neuerungen für den Forge-Modus, neue Elemente in der Waffen-Werkbank und weitere Inhalte, die das Spielerlebnis erweitern.
Spieler, die sich für den kostenpflichtigen Premium-Operation-Pass entscheiden, erhalten Zugang zu 50 Belohnungsstufen, vier Rüstungssets, Bonus-Erfahrungspunkten, einem zusätzlichen Herausforderungs-Slot und sofortigen Freischaltungen.
Mit dem Motto „Risk it all. Deny everything“ positioniert sich Operation: Shadows als taktisch geprägte Erweiterung mit Fokus auf Geheimoperationen und verdeckte Einsätze im Halo-Universum.
Cool, der Falcon aus Reach ist dabei, fand die Mission auf den Dächern richtig klasse damals.