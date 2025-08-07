Halo Infinite: Operation Shadows läutet Update mit neuen Inhalten ein

Launch-Trailer zu Operation: Shadows präsentiert den Misriah Falcon, neue Waffen und Premium-Belohnungen für Halo Infinite.

Mit dem Start der Operation Shadows beginnt die erste Phase des Halo Infinite Herbst-Updates 2025.

Der neue Launch-Trailer stellt zentrale Inhalte der Operation vor, darunter die Einführung des lang erwarteten Misriah Armory Falcon – einem neuen Fluggerät – sowie die Vestige Carbine, eine zusätzliche Waffe für das Arsenal.

Darüber hinaus bringt das Update umfassende Neuerungen für den Forge-Modus, neue Elemente in der Waffen-Werkbank und weitere Inhalte, die das Spielerlebnis erweitern.

Spieler, die sich für den kostenpflichtigen Premium-Operation-Pass entscheiden, erhalten Zugang zu 50 Belohnungsstufen, vier Rüstungssets, Bonus-Erfahrungspunkten, einem zusätzlichen Herausforderungs-Slot und sofortigen Freischaltungen.

Mit dem Motto „Risk it all. Deny everything“ positioniert sich Operation: Shadows als taktisch geprägte Erweiterung mit Fokus auf Geheimoperationen und verdeckte Einsätze im Halo-Universum.

  1. Katanameister 173760 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 07.08.2025 - 20:05 Uhr

    Cool, der Falcon aus Reach ist dabei, fand die Mission auf den Dächern richtig klasse damals.

    0

