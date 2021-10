Halo Infinite: Ranglisten Match wird diese Woche gezeigt

343 Industries hat sich für diese Woche einiges vorgenommen. So werde man im Laufe der Woche ein vollständiges kompetitives bzw. Ranglisten Match in Halo Infinite zeigen und dazu auch die möglichen Einstellungen.

Ergänzt wird die Enthüllung mit einem entsprechenden Blogeintrag zur Sandbox, Multiplayer und Einsichten des Teams, so der verantwortliche Halo und eSports Lead Tashi auf Twitter.

Filming the ranked/competitive world premiere video today. Look for a full blog interviewing the Sandbox, MP, and Competitive Insights teams, as well as a full gameplay start to finish dropping late next week! #HaloInfinite

Thanks to @Brav, @eLToWnFPS, and @RevivedAntihero! pic.twitter.com/GFjpU5TGgk

— Tashi (@Tashi343i) October 6, 2021