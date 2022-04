Halo Infinite: Rechtsstreit mit Komponisten nach Jahren gelöst

Autor:, in / Halo Infinite

Die Komponisten Marty O’Donnell und Mike Salvatori hatten in der Vergangenheit einige Unstimmigkeiten mit Microsoft über die Bezahlung für ihre Arbeit am Soundtrack für Halo in 2001. Bei den Streitigkeiten ging es um Vertragsdetails vor der Veröffentlichung von Halo und dem Kauf von Bungie durch Microsoft.

Die beiden Musiker waren der Meinung, dass sie damals einen Lizenzvertrag mit Bungie hatten und somit jedes Mal bezahlt würden, wenn ihre Musik genutzt wird. Wohingegen Microsoft der Meinung war, man habe einen Vertrag der Kategorie work-for-hire geschlossen. Das würde bedeuten, die Komponisten waren während der Produktion des Soundtrack in einem angestellten Verhältnis und ihre Arbeit galt somit als geistiges Eigentum von Microsoft.

Nachdem 10 jahrelang versucht wurde eine Einigung zu erzielen, haben Marty O’Donnell und Mike Salvatori Microsoft 2020 schlussendlich verklagt. Der Streit ging so weit, dass die Rechtsabteilung der Beiden sogar überprüft hat, ob man den Start der TV-Serie verhindern könne.

Am 19. April gab Marty O’Donnell dann per Twitter bekannt, dass man sich in beiderseitigem Einverständnis mit Microsoft geeinigt habe.