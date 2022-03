Halo Infinite: Season 2 Lone Wolves mit neuen Inhalten angekündigt

Autor:, in / Halo Infinite

343 Industries hat offiziell bekannt gegeben, dass Halo Infinite Season 2: Lone Wolves am 3. Mai 2022 erscheinen wird. In der neuen Saison gibt es zwei neue Maps, neue Inhalte und mehr.

Auf dem Bild oben seht ihr ein Konzept von „Catalyst“, einer neuen Arenakarte, die in Saison 2 für Halo Infinite erscheinen wird. Unten seht ihr eine Konzeptzeichnung für „Breaker“, eine neue Karte für große Teamkämpfe, die ebenfalls in Saison 2 veröffentlicht wird.

Weiter wurde verkündet, dass der Koop-Modus noch weiteren Feinschliff benötigt und nicht zum Start von Season 2 veröffentlicht werden kann. 343 Industries versucht aber mit allen Mitteln den Koop noch während Season 2 zu veröffentlichen und gibt dazu folgendes bekannt:

„Wir machen große Fortschritte bei der Zusammenarbeit im Kampagnennetzwerk. Und um das klarzustellen, diese Arbeit läuft parallel zur Arbeit an Staffel 2, ebenso wie unsere Arbeit an Forge.“ „Aber die Realität ist, dass es mehr Zeit brauchen wird, um ein hochwertiges, voll funktionsfähiges 4-Spieler-Netzwerk-Koop-Erlebnis in der riesigen, weitläufigen Welt von Halo Infinite zu schaffen. Wir setzen uns auch für ein großartiges 2-Spieler-Split-Screen-Koop-Erlebnis auf allen Xbox-Konsolen ein, von der originalen Xbox One bis zur Xbox One Serie X – und die nicht-linearen, weitläufigen Abschnitte der Kampagne stellen einige große Herausforderungen für den Split-Screen dar, für deren Lösung wir mehr Zeit gebraucht haben.“ „All dies bedeutet, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Kampagne im Netzwerk-Koop am 3. Mai, zum Start von Saison 2, zu veröffentlichen. Wir haben aber immer noch das Ziel, den Netzwerk-Koop-Modus für die Kampagne später in Saison 2 bereitzustellen, und wir werden ein Veröffentlichungsdatum dafür und für den Split-Screen-Koop-Modus bekannt geben, sobald wir können.“

Mit Season 2 Lone Wolves werden auch neue Spartaner in Halo Infinite hinzugefügt. Auf dem folgenden Bild seht ihr ein Konzept:

Das ist die Spartanerin Sigrid Eklund auf der linken Seite und der Spartaner Hieu Dinh auf der rechten Seite. Ihr werdet mehr über sie erfahren (und mehr Zeit mit der Spartan-Kommandantin Laurette Agryna verbringen), während ihr in die Geschichte von Staffel 2 eintaucht – eine Mischung aus Filmsequenzen, storybezogenen Ereignissen, Battle Pass-Gegenständen und mehr, die das Thema der einsamen Wölfe verkörpern.

Dazu wird es eine neue, kostenlose Fracture-Rüstung geben. Auf dem folgenden Bild seht ihr eine erste Konzeptzeichnung der neuen kostenlosen Fraktur-Rüstung, die in Saison 2 eingeführt wird.

343 Industries hat bekannt gegeben, dass der Fokus des Halo Infinite-Teams folgende Prioritäten hat: 1. Behebung von Problemen, die sich negativ auf das Spielerlebnis auswirken. 2. Fertigstellung von Staffel 2 und Auslieferung wie versprochen am 3. Mai. 3. Fortsetzung der Arbeit an der Koop-Kampagne, der Schmiede und an Staffel 3.

Zum Schmiede-Modus hat man sich auch geäußert: „Auch bei Forge machen wir große Fortschritte. Wir haben Forge bereits für eine kleine Gruppe von Community-Entwicklern freigeschaltet und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um sicherzustellen, dass ihr alle ein großartiges Erlebnis beim Erstellen, Teilen, Durchsuchen und Spielen von Forge-Inhalten habt. In naher Zukunft werden wir Forge weiterhin privat testen, während wir es weiterentwickeln, und planen gleichzeitig einen oder mehrere öffentliche Testläufe im Laufe dieses Jahres. Unser Ziel ist es nach wie vor, Forge mit Saison 3 auszuliefern.“ „Apropos Saison 3: Während sich der Großteil des Teams mit den Hotlist-Elementen, der Auslieferung von Saison 2 und der Arbeit an der Koop-Kampagne und Forge beschäftigt, gibt es auch viele Leute, die bereits hart an Saison 3 arbeiten. Wir werden zu einem späteren Zeitpunkt weitere Details und Einzelheiten zu all diesen Entwicklungsbemühungen bekannt geben.“

Im April wird es weitere Informationen über neue Karten, Modi, Anpassungsoptionen und erzählerischen Inhalte von Halo Infinite: Season 2 Lone Wolves geben.