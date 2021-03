Halo Infinite: Shooter ist frei erkundbar aber nicht Open-World

Autor:, in / Halo Infinite

Joseph Staten, Head of Creative des neuesten Ablegers der Spielereihe, gibt im monatlichen Update Informationen über Halo Infinite preis.

In einem ausführlichen Update auf Halo Waypoint sprach Joseph Staten über die Vorstellungen des Teams. Halo Infinite wird als Neustart der Reihe gesehen, um noch dem Spiel noch mehr Details und den Spielern noch mehr Möglichkeiten zu geben. Der erst vor kurzem auf den Herbst dieses Jahres verlegte Titel, soll das Halo werden, welches sich die Entwickler am Anfang des Franchises gewünscht haben.

„Was für eine Art von Spiel ist Halo Infinite?“, fragte Jospeh Staten, Head of Creative, um anschließend daran seine Ideen mit uns teilen zu können: „Die Welt von Infinite ist unglaublich groß, und seine riesigen Kampfzonen schließen nahtlos aneinander an“, so der Entwickler. „Diese Welt ist mit Abenteuern gespickt, welche dazu verleiten, von den Story-Missionen auf dem goldenen Pfad abzuweichen.“

Im nächsten Satz betonte er jedoch, dass es kein Open-World-Spiel werden wird.

„Wir produzieren ein Halo-Spiel, einen Sandbox-Shooter, bei dem es unser Ziel ist, euch das Gefühl zu geben, der mächtigste Akteur in einer actionreichen Sci-Fi-Kampfsimulation zu sein.“

Als Beispiel fügte er hinzu, dass man in den neuen Screenshots sieht, wie Tiere auf der Welt leben. Doch es wird kein Crafting-System geben, also werden diese Lebewesen nicht gejagt werden können. Man wird sich, laut Staten, eher die Zeit mit dem Angriff auf Patrouillen verbringen. Um das ganze Konstrukt des Spiels mehr auf eine offene Welt zuzuschneiden, darf man auch ruhig etwas taktisch werden. Also Angriff planen, Ausrüstung wählen, Feind angreifen, mit allen Überraschungen fertig werden und für einen neuen vorbereiten. Doch die Story wird nicht zu kurz kommen. Sie „bleibt das Herzstück des Abenteuers des Master Chiefs und die Reise zwischen den Story-Missionen kann individuell bestimmt werden.“

Um seine sich selbst gestellte Frage zu beantworten, schloss er mit einer kleinen Zusammenfassung ab:

„Was für eine Art von Spiel ist Halo Infinite also? Es ist das offenste und abenteuerreichste Halo-Spiel aller Zeiten.“

Halo Infinite wird diesen Herbst für Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheinen.