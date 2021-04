Halo Infinite: Shooter unterstützt Cross-Play und Cross-Progression

Microsoft hat heute offiziell bekannt gegeben, dass das Unternehmen weiterhin stark in PC-Gaming investieren wird. Doch damit nicht genug, denn alle Entwickler erhalten ab dem 1. August eine erhöhte Xbox Entwicklerbeteiligung am Netto-Umsatz von PC-Spielen im Microsoft Store. Die Beteiligung wird von 70 auf 88 Prozent angehoben.

Darüber hinaus hat man speziell für Halo Infinite enthüllt, dass der Shooter Cross-Play und Cross-Progression im Multiplayer sowie eine Vielzahl individueller Grafikoptionen und die Unterstützung von Ultrawide- und Super Ultrawide-Monitoren bieten wird.

Microsoft gibt dazu bekannt: „Als Plattformbetreiber und Spielepublisher ist es ist es das Hauptanliegen von Xbox, Spieler*innen den Zugang zu ihren Games zu ermöglichen, egal auf welcher Plattform. In den letzten 18 Monaten hat Xbox Spiele wie Age of Empires II und III DE, Gears Tactics, Wasteland 3, Minecraft Dungeons und Microsoft Flight Simulator auf den PC veröffentlicht – von denen viele zum Start die Steam-Charts angeführt haben. Und noch in diesem Jahr erwartet Dich mit Age of Empires IV ein weiterer spannender PC-Titel.“

„Wir wissen allerdings auch, dass Du nicht nur auf dem PC spielst, sondern auch auf Xbox und dem Smartphone. Deshalb unterstützt der Multiplayer von Halo Infinite, das später in diesem Jahr erscheint, Cross Play und Cross Progression. Wenn Du also auf dem PC zockst, kannst Du trotzdem gegen Freund*innen auf Xbox One und Xbox Series X|S antreten. Es bedeutet auch, dass Dir Deine Multiplayer-Einstellungen und Dein Fortschritt auf alle Plattformen folgen.“

„In enger Zusammenarbeit mit der PC-Community entwickelt, bietet Halo Infinite ein erstklassiges PC-Erlebnis, einschließlich heiß ersehnter Features wie der Unterstützung für Ultrawide- und Super Ultrawide-Bildschirme, dreifache Tastenbelegungen, eine Vielzahl von Grafikoptionen und mehr.“

„Über die Cloud sind Konsolenspiele zukünftig auf noch mehr PCs zugänglich. Obwohl Xbox Cloud Gaming nicht als Ersatz für natives PC-Gaming gedacht ist, kannst Du als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate über 100 Konsolenspiele auf einer Vielzahl von PCs spielen – von Einsteiger-Hardware mit einfacher Ausstattung bis hin zu älteren PCs, die für Spiele dieser Art eigentlich mehr Rechenleistung benötigen würden.“