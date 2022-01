Halo Infinite: Shop Update mit neuen Preisen erscheint diese Woche

Halo Infinite wird ein Shop Update erhalten. Dabei werden die Preise und Pakete umfassend überarbeitet. Bereits seit der Veröffentlichung von Halo Infinite sammelt man das Feedback der Spieler und wird entsprechend am Dienstag, dem 18. Januar 2022 Änderungen vornehmen.

Darüber hinaus wird man mit einigen Aktualisierungen weiter „herumexperimentieren“, um auch hier Rückmeldungen der Fans zu erhalten.

Jerry Hook, Head of Design bei 343 Industries gab bekannt: „Wir haben die Diskussionen über den Shop, die Pakete und die Preisgestaltung seit dem Start genau verfolgt. Anhand der Daten und des Feedbacks der Community werden wir nun Änderungen an der Art und Weise vornehmen, wie wir Gegenstände in Halo verpacken und bepreisen“

„Ab Dienstag wird das Shop-Erlebnis von Woche zu Woche variieren. Wir konzentrieren uns darauf, die Preise allgemein zu senken, unsere Pakete aufzuwerten, einzelne Gegenstände außerhalb von Paketen anzubieten und vieles mehr.“

„Wir werden im Laufe der Saison immer wieder neue Dinge ausprobieren, um daraus zu lernen und uns für die Zukunft zu verbessern. Bitte gebt uns während dieses Prozesses weiterhin euer Feedback und ich hoffe, wir sehen uns alle beim Cyber Showdown Event!“