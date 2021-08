Halo Infinite: SlipSpace Engine ist ein mystisches Biest

Für Halo Infinite setzt man bei 343 Industries auf die eigens dafür entwickelte SlipSpace Engine, in der man laut Senior Software Engineer Leonard Holman ab und zu auf überraschende Dinge aus dem Originalcode von Halo stößt.

„SlipSpace ist wirklich ein mystisches Biest; es wandelt auf diesem schmalen Grat zwischen einschüchternder futuristischer Technologie und kleinen Juwelen des klassischen Gameplays und subtil authentischen Verhaltensweisen der Vorgänger. Ich finde es toll, dass das Entwicklerteam die modernen Funktionen der Sprache C++ übernommen hat. Es ist eine aufregende Zeit für einen C++-Entwickler, zumindest glaube ich das. Hin und wieder stößt man auf ein paar wirklich alte, überraschende Dinge aus dem Originalcode von Halo CE. Es ist fast so, als würde man eine alte archäologische Stätte ausgraben und versuchen, herauszufinden, wozu sie diente und ob sie noch gebraucht wird. Das passiert jetzt seltener, aber es macht immer Spaß, wenn man einen alten Einblick in die Vergangenheit findet … und ihn entweder modernisiert, um die Vorteile der aktuellen Technologie zu nutzen, oder ihn so belässt, wie man ihn gefunden hat.“