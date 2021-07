Halo Infinite: Social Arena Slayer für den 1. August geplant

Die Technical Preview für Halo Infinite ist bereits mit Bot Slayer, einer verkleinerten Version des ersten Battle Pass im Spiel gestartet und Halo-Insider können damit vor der Veröffentlichung des Shooters an ausgewählten Modi teilnehmen und verschiedene Features ausprobieren.

343 Industries hat für den 1. August den 4×4 Social Arena Slayer geplant. Dieser wird aktiviert, wenn die Testziele und das Engagement für Bot Slayer zufriedenstellend sind und kurzfristig morgen Abend verfügbar sein. Spieler sollten sich aber auf Störungen einstellen.

„Insbesondere wissen wir, dass in einigen Fällen Spieler in einen schlechten Zustand geraten, während sich eine Sitzung bildet, und nach einer kurzen Verzögerung zurück ins Hauptmenü gekickt werden. Infolgedessen wird das Spiel selbst als 4v3 gestartet, was sicherlich eine weniger wünschenswerte Erfahrung ist.“