Halo Infinite: Spiel erhält Match Composer-Funktion

Der Shooter Halo Infinite wird am Dienstag ein bekanntes Feature per Update erhalten: den Match Composer. Das Feature wurde 2018 schon der Halo: The Master Chief Collection hinzugefügt und erlaubt Spielern gezielter nach einer spezifischen Playlist zu suchen.

343 Industries schreibt dazu: „Mit dieser neuen Matchmaking-Funktion können die Spieler eine hochstufige Playlist nach Kriterien wie Teamzusammensetzung (4v4, BTB, FFA usw.) auswählen und dann die spezifischen Modi wählen, die sie am liebsten spielen (Husky Raid, Team Slayer, Team Snipers usw.).“

„Ursprünglich konnten Spieler nur „Team-Arena“ auswählen, was dazu führen konnte, dass sie in einem der unterstützten Spielmodi innerhalb dieser Wiedergabeliste landeten. Jetzt können sie ihr Spielerlebnis von Anfang an „zusammenstellen“ und nur die spezifischen Arten von Erlebnissen suchen und spielen, die sie in einer Wiedergabeliste spielen möchten. Sie können Parameter zusammenstellen und eine Wiedergabeliste nach der anderen durchsuchen.“

Für Spieler bedeutet das mehr Kontrolle bezüglich dessen, was sie spielen wollen und gibt ihnen auch die Möglichkeit, limitierte Modi oder Nischenangebote permanent in den Composer einzubinden.

Mehr Detail zum Feature und dem kommenden Update erfahrt im Halo Blog.