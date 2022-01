Halo Infinite: Spieler gewinnt über 100 Free-For-All-Matches

Autor:, in / Halo Infinite

Ein australischer Spieler hat in Halo Infinite mehr als 100 aufeinanderfolgende Free-For-All-Matches gewonnen.

Der australische Streamer Remy „Mint Blitz“ hat es geschafft, mehr als 100 aufeinanderfolgende Free-For-All-Matches in Halo Infinite zu gewinnen. Ursprünglich hatte er 50 Matches im Multiplayer des Shooters angepeilt und endete schließlich bei etwas mehr als 100 Siegen.

Mint Blitz brauchte etwa eine Woche, um die 100 Siege in Folge zu erreichen und beschreibt im Video, welche Waffen er bevorzugt eingesetzt hat, um an sein Ziel zu kommen. Für ihn ist der Mauler die beste Waffe in Halo Infinite und verwies auf die hohe Munitionskapazität, die tödliche Präzision und den starken Nahkampf.

Die klassische „Noob-Kombo“ mit der Plasmapistole – eine aufgeladene Explosion abfeuern, zu einer Präzisionswaffe wie der Sidekick wechseln und Gegner so mit einem schnellen Schuss ausschalten – funktioniert so gut wie immer.

Aber auch der Repulsor kam recht häufig zum Einsatz, um Gegner von Klippen und über Abgründe in den Tod zu stürzen.

„100 Spiele in Folge zu gewinnen, war unglaublich anstrengend“, sagt Mint Blitz im Video. „Ich hatte meine Freunde, und als ich die 90 erreicht hatte, sagten sie alle: ‚Mach nicht schlapp bei 100, Remy, mach nicht schlapp. Es wäre wirklich schlimm, wenn du das letzte Spiel vermasselst.‘ Ich hatte Panik, dass ich versagen würde.“

Hier könnt ihr euch das Video zur Halo Infinite Glückssträhne anschauen: